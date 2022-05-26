Мужчину проткнули шампуром во время разборок в Карелии

В Лоухском районе произошел конфликт между приезжими отдыхающими и местными жителями. Пострадал один из гостей республики, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Инцидент случился в одном из поселков. Поздней ночью сельчане, выезжая с парковки, задели автомобиль жителя Санкт-Петербурга. Гость из Северной столицы предложил составить европротокол и определить сумму компенсации, но разговор не задался. Тогда мужчина позвал на помощь друзей.

Словесная перепалка длилась до утра. В итоге 29-летний житель Лоухского района, будучи сильно пьяным, достал из багажника шампур и ударил им в грудь 37-летнего друга водителя пострадавшей машины.

Потерпевшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело по факту причинения легкого вреда здоровью. Фото: pixabay.com/Adgery