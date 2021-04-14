14 апреля 2021, 18:53
Следком Карелии завершил расследование дела о нападении на женщину
За совершенные преступления обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы
Закончено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в насилии по отношению к женщине, сообщает СУ СК по РК.
По версии следствия, в ночь на 19 апреля 2020 года обвиняемые на улице города Петрозаводска напали на женщину, силой завели ее в подъезд дома, где под угрозой убийством совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Один из них изнасиловал ее. С места происшествия обвиняемые скрылись, но в течение суток были задержаны.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Фото с сайта balakovo24.ru