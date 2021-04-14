Мужчина в Карелии обокрал друга своего отца

43-летний уроженец Сортавальского района гостил у родственников в одном из поселков Питкярантского района, сообщает МВД Карелии.

В какой-то момент, отцу мужчины срочно потребовались деньги и он позвонил приятелю, попросил его одолжить 2 тысячи рублей.

Друг согласился, но заемщик ввиду плохого самочувствия забрать деньги не смог, а отправил за ними сына.

Сын же, воспользовавшись тем, что приятель отца заснул, взял у него больше оговоренной суммы и таким образом похитил 13 тысяч рублей. Похищенные деньги он потратил на покупку спиртного, продуктов питания, а также другие нужды.

Подозреваемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил потерпевшему ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина может потерять свободу на два года.

Фото с сайта lentachel.ru