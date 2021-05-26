Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины при пожаре

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту обнаружения на пожаре погибшего мужчины, сообщает сайт СУ СК по РК.

По версии следствия, 26 мая 2021 года в городе Петрозаводске в многоквартирном доме произошел пожар. При тушении было обнаружено тело 43-летнего мужчины проживавшего в горящей квартире. Причины пожара и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. // Фото: shnyagi.net