Ребенок в Карелии ушел из дома и не вернулся

Полиция Сегежского района разыскивает Королева (Аверина) Дмитрия Константиновича, 2007 года рождения, сообщает паблик «ГИБДД г.Сегежи».

Мальчик ушел из дома 25 мая около 20:00, о его местонахождении ничего не известно.

Одет: темно синие спортивные штаны, черная кофта с капюшоном, черная куртка.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения ребенка, просьба сообщить ее по телефону 8 (814 31) 4-33-33 или 102. // Фото: vk.com