Житель Пудожского района украл ценное имущество из строящегося дома

Сотруднику уголовного розыска Пудожского района поступила оперативная информация о том, что местный житель пытается продать новый стеклопакет, сообщает МВД Карелии.

Полицейские установили личность и местонахождение указанного лица. Им оказался 19-летний житель одного из поселков, на счету которого уже числилось несколько имущественных преступлений.

Молодой человек рассказал, что он якобы нашел стеклопакет на месте выгоревшего дома, однако его версия не нашла подтверждения.

Оперуполномоченный выяснил, что имущество было похищено из строящегося здания, принадлежащего жителю Московской области. Подозреваемый нашел лазейку в заборе и проник на веранду, где хранился стеклопакет. В дальнейшем он хотел продать его односельчанам, однако покупателя не нашел и спрятал похищенное.

Потерпевший узнал о произошедшем от правоохранителей, когда преступление было уже раскрыто. Похищенное имущество он оценил в 6 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. // Фото: vk.com