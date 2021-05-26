Двух юных «форточников» осудят за серию квартирных краж в Карелии

Двух подростков, обвиняемых в квартирных кражах, будут судить в Кемском районе.

Как предполагают в Следкоме Карелии, в декабре 2020 года и в январе 2021 года двое подростков забирались в квартиры через форточку, в других случаях они оказывались внутри после того, как повреждали входную дверь. Затем, как предполагают следователи, подростки похищали планшеты, мобильные устройства, одежду, обувь, продукты питания, спиртное и другие вещи. Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 45 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкцией предусмотрено лишение свободы до шести лет. (фото go64.ru)