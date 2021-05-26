Полиция Карелии ищет поджигателей

Продолжается розыск лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе, сообщает МВД Карелии.

Строительство объекта шло в рамках федеральной целевой программы. Преступление совершено в ночь на 23 ноября 2019 года.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать их по телефонам: +7-911-427-22-11, +7-981-405-54-36 или 8 (8142) 715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поможет раскрытию преступления, полагается вознаграждение – до 500 000 рублей.

«Петрозаводск говорит» ранее писал об этом инциденте. Пожар тушили несколько часов. Здание площадью 3500 квадратных метров было значительно повреждено огнем. Лесозавод входил в проект компании «Финтек», который был включен в перечень приоритетных инвестпроектов освоения лесов федеральной целевой программы развития республики до 2020 года.