Мужчина совершил дерзкую кражу в Петрозаводске и спустил все деньги

В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из компаний, которая занимается грузоперевозками. Он рассказал, что с территории предприятия украден сейф и угнан грузовик, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что преступник проник в ангар ночью. Он закрепил трос на воротах ангара, завел грузовик и вырвал их. Затем он нашел кабинет бухгалтерии и вынес оттуда сейф, в котором лежали 77 тысяч рублей.

Угнанный автомобиль утром нашли в районе Октябрьского проспекта. Вскоре был определен и предполагаемый преступник - 25-летний мужчина, несколько дней назад устроившийся на работу в эту организацию водителем.

Горожанин признался в краже. Он сообщил, что бросил автомобиль недалеко от дома и пошел с сейфом домой. Там он вскрыл сейф с помощью топора и монтировки, после чего быстро организовал отдых с приятелями в одном из банных комплексов и за одну ночь потратил все деньги. Утром он осознал, что натворил, и попытался скрыться, но был задержан полицией.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Идет также проверка ситуации с угоном автомобиля. Фото politeka.net