Прокуратура Карелии обнаружила нарушения при установке памятника

Прокуратура Кемского района провела проверку по вопросу установки мемориального памятника войнам Великой Отечественной войны в селе Гридино, сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Было установлено, что администрацией Куземского сельского поселения в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по установке мемориального памятника с индивидуальным предпринимателем. Все работы должны были завершиться осенью 2020 года.

В течение 2020 года индивидуальный предприниматель дважды выставлял счета на оплату работ в адрес администрации поселения. При этом после произведенной оплаты не выполненных работ администрация Куземского сельского поселения по просьбе предпринимателя заключила с ним дополнительное соглашение к договору подряда, согласно которому сроки выполнения работ были перенесены на более поздний период – начало мая 2021 года – в связи с погодными условиями, а это противоречит требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прокурором района в адрес главы администрации Куземского сельского поселения в апреле 2021 года было внесено представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого были приняты меры к незамедлительной установке памятника. Работник администрации поселения привлечен к дисциплинарной ответственности. // Фото: trkterra.ru