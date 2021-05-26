26 мая 2021, 14:37
Происшествия

Прокуратура Карелии обнаружила нарушения при установке памятника

Администрация поселения нарушила закон, заключая договор на установку мемориала воинам Великой Отечественной войны

Прокуратура Кемского района провела проверку по вопросу установки мемориального памятника войнам Великой Отечественной войны в селе Гридино, сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Было установлено, что администрацией Куземского сельского поселения в 2020 году был заключен договор подряда на выполнение работ по установке мемориального памятника с индивидуальным предпринимателем. Все работы должны были завершиться осенью 2020 года.

В течение 2020 года индивидуальный предприниматель дважды выставлял счета на оплату работ в адрес администрации поселения. При этом после произведенной оплаты не выполненных работ администрация Куземского сельского поселения по просьбе предпринимателя заключила с ним дополнительное соглашение к договору подряда, согласно которому сроки выполнения работ были перенесены на более поздний период – начало мая 2021 года – в связи с погодными условиями, а это противоречит требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.

Прокурором района в адрес главы администрации Куземского сельского поселения в апреле 2021 года было внесено представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого были приняты меры к незамедлительной установке памятника. Работник администрации поселения привлечен к дисциплинарной ответственности. // Фото: trkterra.ru

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Карелия
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Кемский район
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Великая Отечественная война 