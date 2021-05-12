МВД обещает награду в 500 тысяч за сведения о поджигателях лесозавода

Полиция пообещала награду в полмиллиона рублей за сведения о поджигателях лесозавода в поселке городского типа Пяозерский в Лоухском районе.

Огненное ЧП на севере Карелии случилось в ночь на 23 ноября 2019 года. Его тушили несколько часов. Здание площадью 3500 квадратных метров было значительно повреждено огнем. Лесозавод входил в проект компании «Финтек», который включен в перечень приоритетных инвестпроектов освоения лесов федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. После пожара было возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка все еще разыскивают причастных к поджогу. За сведения, которые помогут раскрыть преступление, МВД обещает вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей.

Информацию о виновных просят сообщать по телефонам полиции: +7-911-427-22-11, +7-981-405-54-36 или 8(8142)715-420. Стражи порядка гарантируют конфиденциальность. (видео очевидца )