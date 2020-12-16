Следком изучает две похожие смерти в разных частях Карелии

Следственный комитет проводит доследственные проверки по фактам обнаружения тел молодых мужчин на пожарах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в ночь на 15 декабря произошел пожар в поселке Пяозерский Лоухского района. В горевшей квартире нашли труп 35-летнего мужчины. Мы сообщали об этом ранее.

А днем 15 декабря пожар произошел в Надвоицах. Там пожарные также нашли тело - это был 36-летний мужчина.

Причины возгораний и смерти людей устанавливаются. По результатам проверок будут приняты решения. Фото sochinews.io