В Петрозаводске сотрудник ресторана избил посетителя

В полицию Петрозаводска обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что с ним случилась неприятная история в ресторане, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Инцидент произошел в ноябре. Мужчина пришел в один из городских ресторанов на день рождения друга. Изрядно выпив, он стал мешать другим посетителям. Тогда сотрудники заведения попросили его уйти. Тот был против. В итоге у гардероба мужчина толкнул работника ресторана. Тот дал сдачи. Гость получил сильный удар в лицо, упал и потерял сознание. Сотрудники заведения оказали ему первую помощь и вызвали медиков и полицию. Пострадавшего госпитализировали.

Стражи порядка установили, что избил горожанина 30-летний мужчина. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения вреда здоровью средней тяжести. Теперь молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы. Фото nv-online.info