Тело мужчины найдено после пожара в Карелии

Ночью 15 декабря в 1 час 23 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Лоухского района поступило сообщение о пожаре в квартире четырехэтажного жилого дома в поселке Пяозерский. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил источник в экстренных службах.

Не прошло и пяти минут, как поселковые пожарные уже были на месте происшествия и приступили к эвакуации людей. В ходе проведения спасательных работ из опасной зоны было эвакуировано 15 человек.

В квартире, в которой произошел пожар, в ходе тушения брандмейстеры обнаружили бездыханное тело мужчины. В квартире огнем была повреждена ванная комната на площади три квадратных метра.

По предварительным данным специалистов, пожар в ванной комнате произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

По словам очевидцев, в этот вечер в квартире двое мужчин распивали спиртные напитки. Что произошло дальше, будет установлено в ходе специальной проверки. Фото mk.ru