Слабые метели ожидаются в среду в Карелии

Завтра, 17 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -12, -14°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов умеренный снег, днем небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, на севере северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха -9, -14°С, местами до -20°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -14-20, переменная облачность, снег.

В Сегеже -11-14, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -17-21, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»