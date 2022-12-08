Слабую метель обещают синоптики в пятницу в Карелии

Завтра, 9 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -2, -5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Снег, ночью местами сильный, днем в отдельных районах небольшой. Местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, днем -2, -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-10, пасмурно, снег.

В Сегеже -6-9, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-5, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»