Сильные снегопады пройдут сегодня местами в Карелии

Сегодня, 8 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, по юго-западным районам местами сильный. В отдельных районах метель. По северным районам сохранение изморози. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-10, пасмурно, снег.

В Сегеже -6-9, пасмурно, небольшой снег.

В Сортавале -1-3, пасмурно, сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»