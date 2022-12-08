08 декабря 2022, 07:00
Сильные снегопады пройдут сегодня местами в Карелии
Легкий мороз ожидает жителей республики 8 декабря
Сегодня, 8 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха -6, -8°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, по юго-западным районам местами сильный. В отдельных районах метель. По северным районам сохранение изморози. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3, -8°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-10, пасмурно, снег.
В Сегеже -6-9, пасмурно, небольшой снег.
В Сортавале -1-3, пасмурно, сильный снег.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»