11 января 2024, 14:36
Скрывшуюся от родных жительницу Петрозаводска нашли
Найдена попавшая под влияние мошенников пенсионерка
Пропавшая в Петрозаводске 60-летняя женщина найдена живой. Об этом сообщает паблик «Доброспас».
Напомним, об исчезновении пенсионерки стало известно сегодня утром. Женщина попала под влияние мошенников, скрылась от родных и пыталась брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях.
Где и при каких обстоятельствах была обнаружена горожанка, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»