Скрывшуюся от родных жительницу Петрозаводска нашли

Пропавшая в Петрозаводске 60-летняя женщина найдена живой. Об этом сообщает паблик «Доброспас».

Напомним, об исчезновении пенсионерки стало известно сегодня утром. Женщина попала под влияние мошенников, скрылась от родных и пыталась брать кредиты в банках и микрофинансовых организациях.

Где и при каких обстоятельствах была обнаружена горожанка, не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»