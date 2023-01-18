Скрывающегося от суда обвиняемого ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают Константина Александровича Перевезенцева. Его обвиняют в совершении преступления, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина 1998 года рождения скрывается от суда. Следователи считают, что он совершил кражу.

На вид ему 20-25 лет, он среднего телосложения, с темными волосами, карими глазами и бородкой.

Всех, кто располагает сведениями о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8 953 534 25 72, 8 8142 739 240. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии