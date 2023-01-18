В ГИБДД рассказали о погибшем и пострадавших в аварии вблизи Тикши

В Карелии произошло еще одно дорожное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась сегодня, 18 января, в 08:30 на 201 километре трассы «Костомукша - Кола – Госграница».

В Госавтоинспекции Карелии предварительно выяснили, что столкнулись автомобили «Хендай» и «Дэу Матиз». По версии дорожной полиции, автомобиль «Хендай» выехал на встречную полосу, произошло столкновение. В результате ДТП погиб 50-летний водитель автомобиля «Матиз». В автомобиле находилась 68-летняя женщина. Она получила травмы, ее госпитализировали. 38-летнего водителя второго автомобиля доставили в больницу.

По данным министра здравоохранения региона, в аварии погиб костомукшанин. Двое других пострадавших также жители города горняков. // фото unsplash.com