Скрытые патрули ловят нарушителей на «Коле»

Инспекторы ГИБДД Карелии контролируют обстановку на дорогах республики с помощью скрытых патрулей. Об этом рассказали в паблике Госавтоинспекции по Кондопожскому району.

Так, 19 февраля на трассе «Кола» были пресечены два нарушения дорожного движения с помощью скрытых патрулей. На 454-м километре федеральной магистрали водитель автомобиля «Мерседес» совершил обгон на участке, где это запрещено. Мужчине грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.

А на 464-м километре «Колы» было выявлено нарушение, которое допустил водитель грузовика «Скания». Он проехал на запрещающий сигнал светофора. Ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей. При проверке документов выяснилось, что у водителя не оформлен полис ОСАГО - это еще 500-800 рублей штрафа.

Инспекторы просят автомобилистов соблюдать ПДД и беречь себя. Фото источника