Подвоз воды организован на улицу Калинина в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня в 11:30 произошло отключение воды в ряде домов на улицах Кузьмина и Калинина. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Об отключении людей предупреждали заранее и просили набрать воды. Для тех, у кого вода закончилась, работает водовозка. Она стоит между домами №44 и 48 по улице Калинина.

Коммунальщики ведут ремонтные работы на сетях. Когда вода вернется в дома горожан, пока не ясно. Фото pixabay.com/JackSellaire