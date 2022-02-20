20 февраля 2022, 13:53
Подвоз воды организован на улицу Калинина в Петрозаводске
Часть зданий в столице Карелии остались без ресурса из-за ремонтных работ
В Петрозаводске сегодня в 11:30 произошло отключение воды в ряде домов на улицах Кузьмина и Калинина. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Об отключении людей предупреждали заранее и просили набрать воды. Для тех, у кого вода закончилась, работает водовозка. Она стоит между домами №44 и 48 по улице Калинина.
Коммунальщики ведут ремонтные работы на сетях. Когда вода вернется в дома горожан, пока не ясно. Фото pixabay.com/JackSellaire