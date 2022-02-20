Снова более тысячи зараженных коронавирусом выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии выявлены 1086 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 105 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных 68 человек находятся в состоянии средней тяжести, 6 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждены еще две смерти от Covid-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1380 человек. Фото pixabay.com/analogicus