19 февраля 2022, 20:12
Общество

Петрозаводчан просят набрать воды - грядут отключения

В воскресенье пройдут ремонтные работы, которые оставят без воды часть домов в столице Карелии

В воскресенье, 20 февраля, в Петрозаводске будет отключена вода в части домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, в 9 утра без воды останутся некоторые здания на улицах Калинина и Кузьмина. Горожан просят набрать воду.

Коммунальщики будут продолжать начатые сегодня работы по устранению повреждения на сетях, отмечает ЕДДС. Фото pixabay.com/we-o_rd35olhjfpu6k19vj

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
улица Калинина
улица кузьмина
Вода
ЕДДС
новости петрозаводска