Петрозаводчан просят набрать воды - грядут отключения

В воскресенье, 20 февраля, в Петрозаводске будет отключена вода в части домов. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, в 9 утра без воды останутся некоторые здания на улицах Калинина и Кузьмина. Горожан просят набрать воду.

Коммунальщики будут продолжать начатые сегодня работы по устранению повреждения на сетях, отмечает ЕДДС. Фото pixabay.com/we-o_rd35olhjfpu6k19vj