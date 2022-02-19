19 февраля 2022, 15:25
Мусор на Древлянке убрали после публикации «Петрозаводск говорит»
Заполненные контейнеры портили настроение жителям крупнейшего микрорайона столицы Карелии
Мусор из переполненных контейнеров на Березовой аллее в Петрозаводске вывезли. Об этом рассказал порталу «Петрозаводск говорит» наш читатель, который ранее пожаловался на нелицеприятную картину.
По словам мужчины, после нашей публикации заполненные контейнеры быстро опустели. В 15 часов за мусором приехали специалисты.
Напомним, ранее горожанин пожаловался на то, что специальные службы несколько дней не вывозят мусор из контейнеров, расположенных на Березовой аллее. С учетом того, что в соседнем здании работают несколько кафе, за трое суток там выросла гора отходов внушительных размеров.