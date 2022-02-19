19 февраля 2022, 13:00
Общество

Закрытую из-за снега дорогу Суйстамо-Соанлахти расчистили

Дорожные службы Карелии устраняют последствия аномальных снегопадов

Дорожные службы обеспечили проезд по дороге Суйстамо-Соанлахти. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Движение на дороге все еще затруднено, дорожная техника продолжает ликвидировать последствия аномальных снегопадов.

Ликвидация снежных заносов продолжается и в Приладожье. На региональных дорогах расширяют проезжую часть и чистят обочины.

По вопросам, связанным с содержанием региональных дорог на территории Карелии, можно обращаться по круглосуточному телефону диспетчерской службы КУ РК «Управтодор РК» +7(8142) 599989. Фото источника

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Метки: 
суйстамо
соанлахти
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