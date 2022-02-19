Рыбное хозяйство «Лафор» опубликовало результаты водной экспертизы

Четыре образца проб с разной глубины на садковой линии были взяты 10 февраля 2022 года. Подобная проверка проводится не реже, чем раз в квартал. Анализируется 11 основных компонентов: водородный показатель, взвешенные вещества, аммоний, нитрат и нитрит, фосфатный фосфор, железо и др., которые указывают на любые негативные последствия в результате производственной или иной деятельности в водоеме.

В полученном компанией «Лафор» заключении от 15 февраля говорится, что «пробы по всем исследованным нормируемым показателям соответствуют требованию нормативных документов».

Наша компания активно разрабатывает этот участок с 2020 года. За это время в рамках мероприятий для восстановления нарушенного состояния водных биоресурсов Ладожского озера на компенсацию ущерба от размещения форелевого хозяйства было затрачено более 8 млн. рублей: эти деньги пошли на выращивание и выпуск более 12 000 штук малька палии,

- комментирует Станислав Бажулин, директор ООО «Управляющая компания «Лафор», осуществляющей координацию работы всех компаний, входящих в ГК «Лафор».

В начале февраля на территорию хозяйства в пос. Терву выезжала рабочая группа Министерства сельского хозяйства Карелии для первичной проверки нарушений, и не выявила их.