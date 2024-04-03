03 апреля 2024, 21:36
Мир

Скончался самый старый мужчина в мире

В Венесуэле в возрасте 114 лет умер Хуан Висенте Перес Море

Самый старый мужчина в мире Хуан Висенте Перес Море умер в Венесуэле в возрасте 114 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Море ушел из жизни 2 апреля. Его возраст был подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Мужчина родился 27 мая 1909 года. Долгие годы он был фермером. У долгожителя 11 детей, 41 внук, 18 правнуков и 12 праправнуков.

Море признавался, что каждый день начинает с чашки кофе и с завтрака вместе с семьей. Он всю жизнь оставался набожным католиком и молился каждый день. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte

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