Внезапно свалившееся на голову богатство разрушило семью мужчины

Житель Австралии выиграл почти миллион местных долларов в лотерею, после чего разрушил отношения с членами своей семьи. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что в 2018 году 86-летний Уильям Джон выиграл в лотерею 986 тысяч австралийских долларов (59 миллионов рублей). Сначала он не хотел делиться деньгами с дочерью, потому что недолюбливал ее мужа. Но спустя некоторое время все же выписал на ее имя чек на 300 тысяч долларов.

Однако в 2021 году пожилой человек решил все переиграть. Он заявил, что дочь вынудила его поделиться выигрышем и потребовал вернуть деньги. После отказа мужчина отправился в суд. Там он ничего доказать не смог, поскольку судья решила, что пенсионер действовал в здравом уме и твердой памяти. При этом за время процесса долгожитель переругался со всеми членами семьи - дети от него отвернулись.

По итогам судебных разбирательств дочь мужчины, получившая часть денег, отметила, что лотерея «разрушает жизни людей». // Фото: unsplash.com / Viacheslav Bublyk