Популярная певица вошла в список миллиардеров Forbes

Американская певица Тейлор Свифт ворвалась в список миллиардеров Forbes. Это следует из обновленного рейтинга самых богатых людей мира, опубликованного изданием.

После рекордного тура Eras по пяти континентам состояние 34-летней исполнительницы достигло 1,1 миллиарда долларов. Отмечается, что Свифт стала первым музыкантом, который достиг статуса миллиардера исключительно за счет своих песен и выступлений.

В рейтинге знаменитостей самым богатым человеком остается создатель саги «Звездные войны» Джордж Лукас. Его состояние оценивается в 5,5 миллиарда долларов. На втором месте режиссер Стивен Спилберг (4,8 миллиарда долларов). Замыкает тройку баскетболист Майкл Джордан (3,2 миллиарда долларов). // Фото: unsplash.com / Rosa Rafael