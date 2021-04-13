Сколько в Карелии стоит отказ от конкуренции

О том, что победителями в аукционах далеко не всегда становятся сильнейшие, хорошо известно. Арсенал тех, кто пытается устранить конкурентов, довольно обширен. В ход идут и уговоры, и угрозы, и предложения оплатить отказ от участия в конкуренции.

Несмотря на то, что подобные явления в российской действительности встречаются намного чаще, чем хотелось бы, уличить злоумышленников бывает крайне сложно. Доказать давление, а тем более сговор, удается в редких случаях.

Другое дело, когда сами предприниматели пытаются сопротивляться подобным предложениям. Мы столкнулись именно с таким случаем.

В редакцию нашего издания попала уникальная аудиозапись разговора между предпринимателем из Петрозаводска и неизвестным «агентом», который пытался уговорить отказаться от участия в аукционе. И предлагал «кругленькую» сумму. Подробности этой истории читайте в статье, опубликованной на портале «Петрозаводск говорит».