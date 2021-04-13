Сборщиков ягод и грибов приглашают на сезонную работу в Карелии

Жителей Карелии приглашают собирать лесные ягоды и грибы за деньги с 20 июля по 20 октября.

В компании «Ягоды Карелии» сообщили, что чистый сдельный доход сборщика зависит от количества собранных ягод, доход не облагается налогами. Заработок зависит от желания работать, выносливости, мотивации. Деньги перечисляют еженедельно на банковскую карту. Опыт компании показывает, что доход опытного сборщика при благоприятных условиях составляет 2 500-7 000 рублей в день. Сборщиков обеспечивают комбайнами, ведрами и ящиками, сообщили в управлении труда и занятости региона.

Стать сборщиками могут совершеннолетние граждане РФ и СНГ, имеющие право беспрепятственного нахождения на территории России. Также приветствуются трудолюбие, способность к физическим нагрузкам; способность к самоорганизации и мотивации. Подробнее о сезонной работе на предприятии можно узнать здесь. (фото good-tips.pro)