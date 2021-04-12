Пятьсот тысяч рублей предложили бизнесмену за отказ от аукциона 

Текст: Антонина Кябелева

О том, что предприниматели, которые участвуют в аукционах, нередко заранее договариваются о цене, хорошо известно. Технология давно обкатана. Для того чтобы избежать лишних затрат, которые неминуемо возникнут в случае открытой конкуренции, представители бизнеса определяют, кто станет победителем и сколько перепадет побежденным. Главное, чтобы неожиданно в эту конструкцию не вмешался бы «чужак», который поломает предварительные договоренности.

Понятно, что все это незаконно. Но поймать за руку бизнесменов, не желающих участвовать в открытой конкурентной борьбе, бывает очень сложно.

Но далеко не всем предпринимателям нравятся сомнительные схемы, связанные с проведением торгов с заранее известным результатом. Ведь помимо проблем с законом, есть риск нарваться на мошенников, цель которых, прикинувшись серьезным конкурентом, выманить деньги у солидной компании, которая всерьез настроена на победу в торгах.

У нас появился уникальный случай продемонстрировать, как возникают щекотливые ситуации, когда предпринимателей пытаются склонить на «неверную дорожку».

В редакцию нашего издания обратился индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Алексей Петрович (имя по его просьбе изменено), которого недавно попытались втянуть в подобную аферу. Злоумышленник звонил ему несколько раз. Один телефонный разговор Алексею Петровичу удалось записать на диктофон.

Все началось с того, что на торги было выставлено несколько прилегающих друг к другу земельных участков. Алексей Петрович решил поучаствовать в торгах. Неожиданно ему позвонил неизвестный и предложил обсудить «варианты». Алексей Петрович попросил тайм-аут, но следующий телефонный звонок уже записал. Вот расшифровка представленной в редакцию аудиозаписи:

Алексей Петрович: Алло.

Неизвестный: Доброе утро, звонили мне с утра, пропущенный вызов.

Алексей Петрович: Да, доброе утро, вчера общались по поводу аукциона. Давайте еще раз, что предлагаете?

Неизвестный: Я предлагаю решить что-то по начальной, чтобы забрали или вы, или мы заберем. Чтобы по начальной торговаться, я вам предложил, допустим, 500 рублей – как бы цена вопроса, чтобы мы забрали.

Алексей Петрович: Вы предлагаете нам 500 рублей, и мы отходим, да?

Неизвестный: Да. Ну или вы предлагаете, какие у вас условия. Я обговорю с заявителем. Просто пока что такая сумма. Это реально. Потому что чем эту сумму, как я сказал, можно объяснить. То что среднюю цену взять как бы за сотку, то есть она там в районе 45 рублей. Делим ее, там выходит по 27. То есть 20 рублей за сотку делим пополам, то есть и вам выгодно, и нам выгодно забрать. Соответственно торги торговаться будут до 35, дороже она не нужна.

Алексей Петрович: А вы хотели строить там, да?

Неизвестный: Ну, у меня заявитель там он может перепродать, строить, я не знаю, говорю вам как есть, мое дело агентское.

Алексей Петрович: Ясно, я понял. У нас завтра аукцион?

Неизвестный: Да.

Алексей Петрович: Хорошо. А вы местный здесь? Да?

Неизвестный: Ну местный, я как бы агент.

Алексей Петрович: То есть с ним встретиться нужно будет здесь? Я правильно понимаю?

Неизвестный: Можно встретиться, можно на карточку. Без разницы, если договоримся.

Алексей Петрович: Я понял. Ясно. Хорошо. Сейчас тогда с учредителями пообщаюсь, отзвонюсь.

Вот эта аудиозапись, можете послушать, как у нас делаются "дела".

Договариваться Алексей Петрович не собирался. Он объяснил, что "500 рублей", которые ему предлагали за отказ в аукционе, означают сумму в 500 тысяч рублей. Предприниматель рассказал, что о поступившем предложении он сообщил в правоохранительные органы. Кстати, аукцион он выиграл. Второй участник практически сразу же отступил, не пожелав дальше торговаться.

- Признаюсь, я долго думал, придавать ли этот факт огласке. Просто все это порядком надоело. Хотелось бы нормально работать, спокойно участвовать в аукционах, не опасаясь подковерных игр,

- сказал предприниматель.

По его словам, не так давно был случай, когда результаты торгов проигравшая компания пыталась оспорить в УФАС. За то, чтобы отозвать это заявление, пытались выманить деньги. Но и этот «номер» не прошел. В итоге жалоба была признана необоснованной, а результаты торгов - соответствующими законодательству.

Алексей Петрович убежден, что, как бы ни был велик соблазн устранить конкурентов, это тупиковый путь. Соглашаясь на сговор, предприниматели тем самым стимулируют недобросовестные фирмы, зарабатывающие сомнительным промыслом. Он убежден, что чем чаще подобные предложения будут становиться предметом публичного обсуждения, тем реже на них будут решаться. По его мнению, без поддержки бизнес-сообщества с этим явлением не справится ни ФСБ, ни полиция, ни прокуратура, ни антимонопольное ведомство.