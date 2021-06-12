Скейт-парк открыт в Петрозаводске

В Петрозаводске прошло торжественное открытие скейт-парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Площадку для экстремальных видов спорта установили в прошлом году по программе поддержки местных инициатив. Она расположилась рядом со стадионом «Юность».

Скейт-парк предназначен для разных дисциплин - для катания на скейтборде, BMX, роликах и «кик-скутере».

На открытии площадки минутой молчания почтили память трех подростков, утонувших вчера вечером в Онежском озере в Петрозаводске.