12 июня 2021, 14:26
Спорт

Скейт-парк открыт в Петрозаводске

Площадка для экстремальных видов спорта расположилась рядом со стадионом «Юность»

В Петрозаводске прошло торжественное открытие скейт-парка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Площадку для экстремальных видов спорта установили в прошлом году по программе поддержки местных инициатив. Она расположилась рядом со стадионом «Юность».

Скейт-парк предназначен для разных дисциплин - для катания на скейтборде, BMX, роликах и «кик-скутере».

На открытии площадки минутой молчания почтили память трех подростков, утонувших вчера вечером в Онежском озере в Петрозаводске.

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