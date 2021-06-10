Скейтпарк в Петрозаводске откроется под диджейский микс

В День России, 12 июня, вблизи стадиона «Юность» в Петрозаводске после реконструкции откроют скейтпарк, рассказали в мэрии. Здесь же пройдет фестиваль уличной культуры Karelian Jam (12+).

В программе - соревнования по дисциплинам самокат, bmx (разновидность велосипеда), скейтборд и агрессивные ролики. Спортсмены устроят показательные выступления. Будет организован рынок с вещами хенд-мейд, зона для граффити и стикербомбинга, фуд-зона, выставка машин от дрифт-фестиваля SickestWefest. За музыкальное настроение фестивального дня будут отвечать карельские диджеи Bolshoe Uho и Тут Горим.

В рамках фестиваля уличной культуры пройдет лекторий и дискуссии на открытом воздухе. Участники обсудят стратегию развития современных уличных видов спорта и стрит-арт и граффити.

Фестиваль Karelian Jam стартует в полдень и продлится весь день. Победителей наградят в 18:00. (фото vk.com)