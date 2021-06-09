Автомобильный фестиваль #sickestwekfest нуждается в поддержке

19 и 20 июня 2021 года состоится долгожданный автомобильный фестиваль #sickestwekfest.

Зрители смогут оценить крутые тачки, посмотреть захватывающие манёвры на трассе, сфотографироваться, а также получить массу драйва и шикарных эмоций.

Но фестивалю требуется поддержка. С самого начала фестиваль создавался только за счёт собственных средств организаторов, средств коммерческих партнеров и друзей. Ребята делали всё, чтобы фестиваль оставался бесплатным для зрителей: уменьшали сметы (прим.: организация безопасности фестиваля на площади Кирова стоила примерно 550 тысяч), перенесли фестиваль на менее затратную площадку, на Карельский картодром и так далее.

Ежегодно у #sickestwekfest имеются финансовые потребности в обеспечении медицинской и пожарной безопасности, установке звука, света, а также монтаж сцены, аренда ограждений и многое другое.

Для того, чтобы фестиваль оставался крутым и интересным, ребята будут рады любой финансовой поддержке.

В «Многофункциональном центре недвижимости» любят недвижимость: продавать, покупать, решать все проблемы, связанные с ней, но и крутые тачки тоже любят. Поэтому, являясь информационным партнером, просят поддержать автофестиваль.

Оказать поддержку фестивалю можно тут.

На правах рекламы.