Банк «Открытие» развивает партнерство с Архангельской областью

Банк «Открытие» и Агентство регионального развития подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого будут оказывать поддержку предпринимателям.

«Банк «Открытие» реализует целый ряд проектов, обучающих предпринимателей ведению бизнеса, финансовому планированию, продвижению своих услуг в интернет-пространстве. С начала года, реализуя соглашение о стратегическом партнерстве между финансовой группой «Открытие» и Архангельской областью, наш банк серьезно усилил свою активность как в сфере обслуживания компаний малого и среднего бизнеса, так и в сфере кредитования предпринимателей Поморья. Так, в первом квартале 2021 года по сравнению с первым кварталом прошлого года мы выдали малому бизнесу Архангельской области в 3,3 раза больше кредитов. Подписание соглашения, уверен, не только поддержит эту позитивную динамику, но и позволит ускорить реализацию программы кредитования резидентов Арктической зоны»

– отметил по итогам подписания соглашения бизнес-лидер банка «Открытие» в Архангельской области Владимир Клычников.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития инфраструктуры в регионе и создание оптимальных условий для осуществления предпринимательской деятельности.

В частности, стороны будут взаимодействовать в сфере разработки и экспертной оценки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности коммерческих организаций Архангельской области.

«Реализуя достигнутые сегодня с банком «Открытие» договоренности мы рассчитываем серьезно усилить систему финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Со своей стороны мы всегда готовы организовывать встречи предпринимателей с банками-лидерами в сфере кредитования малого бизнеса, в число которых входит и банк «Открытие», стратегический партнер Архангельской области. Кроме того, у нас есть общие точки соприкосновения по социальным проектам и новые возможности по сотрудничеству через наш брокерский центр»

— заявил генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский.

Так, Агентство регионального развития и банк «Открытие» уже ведут совместную работу по нескольким проектам, в том числе в сфере государственно-частного партнерства.