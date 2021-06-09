«Карельские оружейники» выбились в лидеры дивизиона «Северо-Запад»

Команда по американскому футболу «Карельские оружейники» в минувшую субботу провела очередной матч в рамках дивизиона «Северо-Запад» чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба управления физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

Соперником сборной Карелии была команда Санкт-Петербургской академии МЧС. Матч завершился победой наших атлетов со счетом 44:28. Таким образом, на счету «Оружейников» две победы. Они являются лидерами дивизиона.

Теперь петрозаводских любителей американского футбола ждут два домашних матча: 3 июля в столицу Карелии приедет московская команда «Феникс», а 31 июля на ответную игру петербуржцы из МЧС. Обе игры пройдут на республиканском стадионе «Спартак». Фото источника