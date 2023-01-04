«СКА-Карелия» проведет первый матч года в Балашихе

Сегодня команда «СКА-Карелия» проведет свой первый матч в 2023 году в первенстве Молодежной хоккейной лиги.

Соперником «армейцев» из Кондопоги станет молодежная хоккейная команда «Русские Витязи». Игра пройдет в Балашихе и начнется в 14:00.

Новый год «СКА-Карелия» начинает на 35-м месте в таблице первенства МХЛ. В активе наших хоккеистов шесть побед при 30 поражениях. // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»