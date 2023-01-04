Соревнования по сноукайтингу соберут лучших райдеров в Петрозаводске

В Петрозаводске 6-7 января пройдут открытые соревнования по сноукайтингу «Рождественские старты». Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

За победу в турнире будут бороться лучшие райдеры из Петрозаводска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Мурманской области. В программе: гонки на короткой дистанции - курс-рейс, личный и командный зачеты. Также будут проведены тренировки для детей.

В этом году «Рождественские старты» пройдут на озере Логмозеро в Соломенном. Его ландшафт и ветровая обстановка признаны идеальными для проведения парусных соревнований.

Начало турнира - 6 января в 12:00. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»