«Забег желаний» состоялся на набережной Онежского озера

Сегодня в Петрозаводске на набережной Онежского озера прошел «Забег желаний». Более 200 сторонников здорового образа жизни приняли в нем участие, сообщили в пресс-службе Министерство образования и спорта Карелии.

Перед началом пробежки активные горожане написали на номерах свои заветные новогодние желания. Старт забегу дал Дед Мороз. Участники смогли выбрать дистанции по своим силам.

Как уточнили в ведомстве, спортивное мероприятие не носило соревновательного характера - не было ни предварительной регистрации, ни номеров, ни тайминга. А на финише всех ждал вкусный горячий чай. Это была встреча единомышленников и друзей в празднично-спортивной атмосфере. // Фото: gov.karelia.ru.