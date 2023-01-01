В Карелии запустили новую спортивную акцию

В первый же день нового года в республике запустили новую акцию #декадаспортакарелия. В пресс-службе министерства образования и спорта рассказали, что принять в ней участие могут все любители активного отдыха.

С 1 по 8 января необходимо выложить в своих группах и на личных страницах в соцсети ВК фото или видео о том, как вы активно проводите новогодние каникулы – катаетесь на коньках, лыжах. Главный акцент - на занятии физкультурой и спортом.

При этом не забывайте ставить хэштег #декадаспортакарелия. А лучшие фото будут размещать в официальных группах ведомства в ВК. // Фото: freepik.