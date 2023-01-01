01 января 2023, 13:36
Спорт

В Карелии запустили новую спортивную акцию

Любители активного отдыха могут показать пример, как проводят свободное время

В первый же день нового года в республике запустили новую акцию #декадаспортакарелия. В пресс-службе министерства образования и спорта рассказали, что принять в ней участие могут все любители активного отдыха.

С 1 по 8 января необходимо выложить в своих группах и на личных страницах в соцсети ВК фото или видео о том, как вы активно проводите новогодние каникулы – катаетесь на коньках, лыжах. Главный акцент - на занятии физкультурой и спортом.

При этом не забывайте ставить хэштег #декадаспортакарелия. А лучшие фото будут размещать в официальных группах ведомства в ВК. // Фото: freepik.

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Новости
Карелия
новая акция
физкультура и спорт
активный отдых
#декадаспортакарелия
Минспорта РК