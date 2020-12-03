«СКА-ГУОР Карелия» проиграла «Рязань-ВДВ» со счетом 3:1

В матче «СКА-ГУОР Карелия» против команды «Рязань-ВДВ» сильнее оказались хозяева: 3:1, сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге».



Счет на второй минуте матча открыл нападающий нашей команды Даниил Алексеев с передачи Никиты Кравченко и Михаила Кощеева. 0:1 оставался неизменным до третьего периода, в ходе которого дублем отметился игрок «Рязань-ВДВ» Леон Замбахидзе.

Последний гол был забит в пустые ворота, когда тренерский штаб «СКА-ГУОР Карелия» предпринял попытку перевести игру в овертайм и заменил голкипера Владислава Пакина полевым игроком.

Фото из группы Училище олимпийского резерва в Кондопоге