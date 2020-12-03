Последний в году «Километр здоровья» состоится в Петрозаводске

5 декабря на стадионе «Юность» в Петрозаводске состоится последний в этом году забег «Километр здоровья». Организаторы планируют наградить на мероприятии самых активных горожан, сообщает пресс-служба мэрии.

Забеги на 500, 1000 и 5000 метров будут разведены по времени так, чтобы количество участников каждого старта не превышало 30 человек.

Участников просят предварительно зарегистрироваться на забеги. Сделать это можно по ссылке.

Последний в году забег горожанам предлагают провести в новогодних костюмах или колпачках. Фото life4health.ru