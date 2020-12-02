Чемпионат по футболу на снегу пройдет на севере Карелии

Жители Карелии, как не раз уже показали олимпийские игры на болоте в Олонецком районе, умеют играть в футбол и в жиже и грязи. Теперь жители республики продемонстрируют свои спортивные способности на снежном поле.

В эту субботу, 5 декабря, в Костомукше стартует городской чемпионат по футболу на снегу на половине поля.

Чемпионат будет проходить на стадионе «Школьный». В турнире сразятся девять команд. Они сыграют 18 туров по четыре матча, сообщает «64-я параллель онлайн». Футболисты проведут по два 20-минутных тайма с пятиминутным перерывом. Игры будут проходить по субботам и воскресеньям в 12:00 и 13:00. Трансляция матчей будет доступна в интернете. (фото tikhvin.spb.ru)