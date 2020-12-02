Лыжница из Карелии взяла медаль на всероссийских соревнованиях

Карельская лыжница Ольга Жолудева сегодня, 2 декабря, завоевала бронзовую медаль всероссийских соревнований в Хакасии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Сегодня проходит четвертый соревновательный день Кубка Хакасии. Наша спортсменка участвовала в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. В итоге Ольга показала третий результат, уступив лишь соперницам из Удмуртии и Сахалинской области.

В Минспорте напомнили, что Кубок Хакасии является первым этапом Континентального Кубка Восточной Европы. Фото министерства спорта