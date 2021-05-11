СК опроверг сообщения о взрывном устройстве в школе Казани

Стрелок взорвал самодельное взрывное устройство на входе в школу №175 в Казани, других устройств при осмотре места трагедии в образовательном учреждении обнаружено не было. Об этом СМИ сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. Никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено»,

- цитирует ТАСС представителя СК.

«Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности»,

- сообщила Петренко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что устроивший стрельбу молодой человек оставил в школе бомбу, которая взорвалась и привела к частичному обрушению стен.

В результате нападения на школе погибли двое взрослых и семь детей, еще 21 человек получил ранение. 19-летний стрелок был задержан. На допросе он рассказал, что является «богом» и начал всех ненавидеть, пишет «Лента.ру». По словам задержанного, в нем «пробудился монстр». Ему назначат психиатрическую экспертизу. (фото Максим Богодвид, ria.ru)