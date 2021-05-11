В школе Казани, где произошло массовое убийство, была заложена бомба

Молодой человек Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, оставил взрывное устройство. Установленная бомба взорвалась, частично обрушились стены. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее слова опубликовал Телеграм-канал RT.

«Было заложено устройство, было заложено устройство нападавшим, оно подорвано»,

- сказала детский омбудсмен. Неясно, кто его подорвал.

По словам Кузнецовой, в раздевалке обвалились стены, висят оголенные провода, детей в этой части здания не было.

«Мы прошли по всему маршруту. Битое стекло, следы крови»,

- описала ситуацию Кузнецова.

Нападение на школу произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли девять человек (двое взрослых и семь детей), 21 человек получили ранения. Нападавший был задержан. Было возбуждено уголовное дело. В Казани 12 мая объявили днем траура. Глава Карелии выразил соболезнования родным и близким погибших. Артур Парфенчиков предложил петрозаводчанам 12 мая в 18:30 зажечь свечи и возложить цветы к большому камню на Онежской набережной, почтить память погибших и выразить общую поддержку жителям Татарстана.

После трагедии президент России поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. (фото Егор Алеев, gazeta.ru)