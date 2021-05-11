Группа спасателей подключится к поискам пропавшего Артема Федотова

В Питкяранте продолжаются поиски пропавшего 22-летнего Артема Федотова. Местонахождение молодого человека не известно с 23 января 2021 года.

13 мая неравнодушные люди вновь отправятся на поиски молодого человека. Сбор запланирован на 9 утра возле ветлечебницы. К поискам подключится группа спасателей в составе 9 человек, сообщается в паблике «Поисковый отряд по розыску пропавших людей».

«Будет один день, когда мы сможем осмотреть большую территорию дружно!»

- сказано в сообщении группы. Участников поисков просят надеть яркую одежду, жилеты, не забыть воду, спреи от клещей и сапоги.