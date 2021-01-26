Молодой человек бесследно пропал в Карелии

Житель Питкяранты, 1998 года рождения, пропал в Карелии. Местонахождение Артема Сергеевича Федотова не известно с 23 января, сообщает паблик «ПСО «Доброспас». Полиция объявила молодого человека в розыск.

Артем Федотов был одет: синяя куртка, синие джинсы, белые кроссовки. Приметы: рост 160 см, плотного телосложение, волосы русые короткие.

Всех, кто видел молодого человека после 23 января, просят звонить по телефонам: +7-999-094-52-35, 8(81433) 4-01-61 или 02, с мобильного 102.